Евразийский экономический союз (ЕАЭС) — открытое объединение, состав которого может быть расширен. Такое мнение высказал премьер-министр РФ Дмитрий Медведев в интервью телеканалу «Россия-24» по случаю пятилетия создания ЕАЭС.



Отвечая на вопрос о целях Евразийского союза, глава российского Кабмина отметил, что страны «пятерки» «не должны отстать от мировой повестки дня», к которой относятся цифровая экономика, использование искусственного интеллекта, создание квантового компьютера и целый ряд других важнейших проектов.

«Только в этом случае наш Евразийский союз будет успешным. И все наши страны, которые его составляют, — а у нас открытый союз, у нас и наблюдатели появились сейчас, может быть, и состав будет расширяться, — будут успешными», — заключил Медведев. «А раз так (или если это будет так), то и гражданам наших стран будет хорошо, они будут чувствовать себя уверенно в наш бурный век», — добавил глава правительства РФ.

Медведев считает ЕАЭС формой интеграции близких государств, которая ведет к улучшению жизни их народов. «Для меня Евразийский [экономический] союз — это такая форма интеграции близких в историческом плане государств, которая ведет к улучшению жизни наших народов, — подчеркнул глава Кабмина. — Только в этом плане я и смотрю на будущее Евразийского союза».



По словам Медведева, цели ЕАЭС аналогичны целям других похожих объединений — «за счет интеграции добиться лучшего состояния экономик стран, которые входят в тот или иной союз, а за счет лучшего состояния экономик просто поднять уровень жизни людей, которые в этих странах живут». «Точно такая же цель была у нас, и эта цель остается и на сегодня, — констатировал он. — Зачем нужна интеграция? Только для того, чтобы лучше было жить гражданам государств, которые образуют тот или иной интеграционный союз».

29 мая 2014 года в Астане президенты России, Казахстана и Белоруссии подписали договор о ЕАЭС. Договор о присоединении к ЕАЭС Армении был подписан 10 октября 2014 года в Минске (фактически республика стала членом Союза с 1 января 2015 года), 23 декабря того же года в Москве аналогичный договор заключила и Киргизия (вступил в силу 12 августа 2015 года). 14 мая 2018 года статус государства-наблюдателя при ЕАЭС был предоставлен Молдавии.

