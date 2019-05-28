Росгвардия предлагает законодательно закрепить полномочия по осуществлению Сбербанком инкассаторской деятельности, а также распространить на сотрудников Сбербанка отдельные виды прав и обязанностей работников ведомственной охраны, следует из паспорта проекта, размещенного на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.



«Краткое описание проблемы: законодательное закрепление полномочий по осуществлению ПАО «Сбербанк» охранной деятельности при перевозке (транспортировании) денежных средств, ценных бумаг, драгоценных металлов и монет из драгоценных металлов, по охране объектов ПАО «Сбербанк» и распространение на его работников отдельных прав и обязанностей работников ведомственной охраны», — говорится в уведомлении о начале разработки проекта.

Согласно паспорту проекта, изменения планируется вносить в федеральный закон «О ведомственной охране». Планируемый срок вступления проекта нормативного правового акта в силу — декабрь 2019 года. В настоящее время идут общественные обсуждения, которые закончатся 10 июня.

Сбербанк является одним из лидеров на рынке перевозки наличности. По данным банка, его инкассаторы в 2017 году перевезли деньги и ценности на сумму свыше 50 трлн рублей.

Кроме того, Сбербанк работает над проектом по доставке дронами наличных и грузов. В мае прошлого года зампред крупнейшего российского банка Станислав Кузнецов говорил, что в конце 2018 года банк уже начнет пробные полеты беспилотных вертолетов для доставки наличных и грузов в отдаленные регионы России.