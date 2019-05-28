Компания «Медиалогия» специально для Banki.ru составила медиарейтинг банкиров за апрель 2019 года.

Президент Сбербанка Герман Греф стал лидером рейтинга банкиров по медиаиндексу за апрель:

- Сбербанк готов выделить финансовую помощь на реставрацию Собора Парижской Богоматери, который сильно пострадал в результате пожара, если получит такую просьбу от французских властей; раздумывает над возможностью создания специального фонда для сбора средств, заявил журналистам Герман Греф.

- Сбербанк может выплатить рекордные дивиденды по итогам 2018 года — 361,3 млрд рублей, или 16 рублей на одну акцию. О таких рекомендациях наблюдательного совета банка рассказал Герман Греф. По его словам, это рекордные дивиденды как для банка, так и для всех российских компаний.

- Сбербанк зарегистрировал новый товарный знак «Сбер». СМИ напомнили: в декабре 2018 года глава финансовой организации Герман Греф говорил, что в банке обсуждают возможность сменить название, отказавшись от слова «банк» в названии. Он пояснил, что компания создала «большую экосистему», для которой такое название «уже, наверное, не совсем точная история».

Президент — председатель правления банка ВТБ Андрей Костин — на втором месте:

- Банк ВТБ подписал соглашение о сотрудничестве с Чеченской Республикой в сфере разработки и реализации значимых проектов внедрения современных банковских технологий. Документ подписан по итогам рабочей встречи в Грозном президента — председателя правления банка ВТБ Андрея Костина с главой Чечни Рамзаном Кадыровым.

- Андрей Костин дал интервью американскому каналу CNBC, в котором рассказал о новой стратегии развития банка, нацеленной на резкое увеличение прибыли и рост активов на 7%.

- Андрей Костин, выступая на Апрельской конференции Высшей школы экономики, выразил сомнения, что высокоскоростную магистраль Москва — Казань удастся достроить в ближайшие 30 лет.

Председатель совета директоров Тинькофф Банка Олег Тиньков замыкает тройку лидеров.

- Олег Тиньков за 100 млн евро приобрел яхту SeaExplorer, на которой можно плавать в Антарктику. Эта яхта — первая в мире, которая может ломать лед, сообщил журнал Forbes. Сам Тиньков называет свою яхту «первым частным ледоколом».

- Басманный суд Москвы перевел создателя инвестфонда Baring Vostok Майкла Калви под домашний арест. СМИ напомнили, что еще до начала судебного заседания за инвестора поручились известные российские бизнесмены, в числе которых был и Олег Тиньков.