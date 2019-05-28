Неизвестные подожгли отделение Альфа-Банка во Львове, сообщает украинское издание «Сегодня» со ссылкой на полицию.

«Сегодня ночью в 03:56 (совпадает с мск. — Прим. ред.) поступило сообщение о пожаре в городе Львове на площади Галицкая, 13, на первом этаже четырехэтажного жилого дома, в помещении отделения ПАО «Альфа-Банк», — цитирует полицию издание «Сегодня».

По данным издания, пожар произошел в результате поджога.

В результате пожара сгорела офисная мебель. По предварительной информации, пострадавших нет.