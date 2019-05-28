Рубль слабеет к основным зарубежным денежным единицам в начале валютных торгов вторника, свидетельствуют данные Московской биржи.

На 10:03 мск доллар подорожал почти на 6 копеек, а евро — на 2 копейки по отношению к уровню закрытия предыдущих торгов. На 10:13 мск курс доллара расчетами «завтра» составил 64,48 рубля (плюс почти 3 копейки), курс евро — 72,1 рубля (минус примерно 1 копейка).

Как комментировал перед открытием торгов аналитик «Алор Брокера» Алексей Антонов, рубль в понедельник подрос на 0,2% и во вторник в паре с долларом попробует проверить на прочность отметку 64.

«В случае ее пробития потенциал роста российской валюты невелик — около 30—40 копеек. Там шорты по паре лучше зафиксировать из-за большой вероятности разворота, тем более что налоговый период практически закончился, а доллар сегодня подает сигналы к усилению своих позиций относительно ведущих мировых валют», — пояснил аналитик.

«Полагаем, что на открытии умеренное укрепление рубля может продолжиться. Мы понижаем прогнозы по парам доллар/рубль и евро/рубль до 64—65 рублей за доллар и 71,2—72,5 рубля за евро», — сообщила заместитель руководителя информационно-аналитического центра «Альпари» Наталья Мильчакова.