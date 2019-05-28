В Связь-Банке 28 мая стартовала традиционная акция «Мгновения весны» по поддержке клиентов, испытывающих временные трудности с выполнением кредитных обязательств. Об этом сообщает пресс-служба кредитной организации.

«При условии полного погашения перед банком действующей просроченной задолженности по кредиту накопленные пени взиматься не будут. Действие акции распространяется на все розничные кредитные продукты Связь-Банка, кроме кредитных карт и овердрафтов», — уточняют в банке.

Акция продлится до 28 июня 2019 года.