Повышение тарифов ОСАГО отдельными страховщиками в Москве пока не приводит к превышению средней цены полиса, которая была до расширения тарифного коридора, так как в среднем в столице полис с начала реформы подешевел на 6%. Об этом сообщила глава ЦБ Эльвира Набиуллина на встрече с фракцией «Единая Россия» в Госдуме.

«И вчера, и сегодня обсуждается повышение некоторыми страховыми компаниями ставок в Москве, но пока это повышение все равно не превысило среднюю цену полиса, которая была до реформы. А я напомню, наши расчеты показывали, что в результате реформы может произойти некоторое повышение, умеренное, но некоторое повышение полиса. При этом в Москве, где идет повышение тарифов, в целом у нас мы наблюдаем по рынку пока снижение полиса, с учетом поведения отдельных страховщиков составило снижение более 6%», — сказала она.

По данным Российского союза автостраховщиков, в период с 1 января до 23 мая общее снижение средней премии по ОСАГО составило 5,57%, а в Москве показатель снижения был равен 7,45%. Для физических лиц средний взнос по ОСАГО упал на 4,11%, а в Москве — на 6,04%.

Как сообщалось ранее, два крупных страховщика ОСАГО — «Ингосстрах» и «АльфаСтрахование» — вернулись к прежним базовым ставкам тарифов для физлиц в Москве (4 118 рублей), которые были снижены в начале апреля. Собирается поднять тариф в Москве с 3 590 рублей до февральского уровня 4 118 рублей также компания «ВСК».