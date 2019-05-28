Первый зампред комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Ольга Окунева обратилась в Министерство труда и социальной защиты с просьбой пересмотреть федеральное законодательство и устранить несправедливость при продлении выплат в связи с рождением первого или второго ребенка.



«Сейчас ежемесячная выплата на ребенка размером порядка 10 тысяч рублей до достижения им полутора лет назначается на один год, а по истечении указанного срока родители вправе подать новое заявление о назначении выплат и должны представить сведения о размерах доходов за предыдущий год. В перечень источников дохода попадают ежемесячные выплаты на детей, родителям отказывают по причине их якобы высокого дохода», — сказала Окунева, слова которой во вторник приводит пресс-служба единороссов.

Депутат отметила, что в Челябинской области два десятка семей получили отказ в продлении выплат пособий на первенца. Уровень доходов на каждого члена семьи, необходимый для назначения пособия на следующий год, оказался превышен из-за пособий, полученных за предыдущий отчетный период.

«Ситуация, подобная челябинской, является чрезвычайной в рамках той государственной политики по поддержке семьи и материнства, которая сегодня реализуется в стране. Обращения о схожих случаях поступили также в адрес «Единой России». Поэтому я обратилась в Министерство труда РФ с просьбой пересмотреть законодательство и при расчете дохода семьи не учитывать суммы единовременной материальной помощи из бюджета», — пояснила Окунева.