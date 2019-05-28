Банк России установил официальные курсы валют на 29 мая.

Курс доллара повысился на 7,58 копейки, составив 64,5394 рубля (64,4636 рубля на 28 мая). Курс евро снизился на 1,83 копейки до 72,168 рубля (с 72,1863 рубля на 28 мая).

На Московской бирже на 12:48 мск курс доллара расчетами «завтра» прибавил почти 12 копеек к уровню закрытия предыдущих торгов, курс евро — 17 копеек, валюты стоят 64,58 и 72,29 рубля соответственно.

Курсовые диапазоны с начала сессии вторника составляют 64,45—64,59 рубля за доллар и 72,06—72,3 рубля за евро.