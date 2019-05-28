Рейтинговое агентство «Эксперт РА» подтвердило финансовой компании«ДОМ.РФ» рейтинг кредитоспособности «ruAAA». Прогноз по рейтингу «стабильный», говорится в сообщении агентства.



«Группа «ДОМ.РФ» реализует государственные инициативы, направленные на повышение качества и доступности жилья. 100% акций «ДОМ.РФ» принадлежит государству в лице Росимущества. Деятельность «ДОМ.РФ» находится под контролем государства, что выражается в том числе в формировании органов управления и контроля (наблюдательный совет, ревизионная комиссия), выдаче директив членам наблюдательного совета -— представителям интересов Российской Федерации по ключевым вопросам деятельности компании, аудите со стороны Счетной палаты. Особый статус группы также связан с вхождением в список защищенных от приватизации стратегических предприятий и с наличием иммунитета от банкротства», — отмечается в релизе.

Агентство оценивает вероятность административной и финансовой поддержки «ДОМ.РФ» со стороны государства как высокую и отмечает подобные прецеденты в прошлом. Агентство ожидает, что рост подверженности «ДОМ.РФ» рискам, связанным с сектором жилищного строительства, компенсируется усилением вероятности оказания поддержки со стороны государства.



Перед «ДОМ.РФ» стоит задача по созданию на базе Банка ДОМ.РФ, полученного от АСВ в конце 2017 году, уполномоченного банка в сфере жилищного строительства. В конце 2018 года вместе с докапитализацией банка в объеме до 19,8 млрд рублей была продлена процедура финансового оздоровления (ПФО) банка до 2025 года. По итогам 2018 года агентство отмечает слабую оценку достаточности капитала, низкое качество кредитного портфеля и невысокий уровень чистой процентной маржи банка.

Агентство учитывает почти двукратное снижение кредитного портфеля банка за 2018 год, в том числе по причине дорезервирования и сокращения непрофильных активов, а также значительный отток депозитов, который произошел вместе со сворачиваем сети отделений банка. Для развития ипотечного бизнеса и проектного финансирования банк в апреле 2019 года был дополнительно докапитализирован на 15 млрд рублей из средств ДОМ.РФ (внутригрупповой оборот).

Также в проекте поправок к бюджету на 2019 год Минфин предусмотрел выделение на докапитализацию Банка ДОМ.РФ 20 млрд рублей. Изменение стратегии банка и его финансового положения должно позволить завершить ПФО значительно раньше 2025 года. Агентство считает, что единая информационная система жилищного строительства — система, содержащая информацию о жилищном строительстве и ипотечном кредитовании, оператором которой назначен «ДОМ.РФ», позволит лучше оценивать кредитные риски проектов и оперативно реагировать на ухудшение финансового состояния застройщиков. Предполагается, что часть выдачи банком проектного финансирования будет обеспечена гарантиями «ДОМ.РФ», что даст возможность учитывать данные кредиты с риск-весом 20%. Тем не менее стратегия на значительный рост портфеля проектного финансирования, а также предоставление поручительств со стороны «ДОМ.РФ» банкам, кредитующим застройщиков, будет оказывать давление на покрытие скорректированными на качество активами обязательств группы. На 31 декабря 2018 года этот показатель составлял 1,1.

Агентство отмечает рост качества активов группы, генерирующих процентный доход, по мере сворачивания старого корпоративного портфеля банка.

Агентство отмечает высокую организацию риск-менеджмента, связанную с оценкой кредитного качества ипотечных активов через систему внутренних рейтингов и сценарным моделированием процентного риска, рисков досрочных погашений и ликвидности. Степень регламентации риск-менеджмента также оценивается высоко. Функции управления рисками возложены на наблюдательный совет, правление, а также подразделение по управлению рисками.



На 31 декабря 2018 года активы «ДОМ.РФ» по консолидированной МСФО отчетности составили 766 млрд рублей, капитал — 139 млрд, чистая прибыль по итогам 2018 года — 19 млрд.