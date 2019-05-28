Банк «Русский Стандарт» предлагает оформить новую кредитную карту British Airways World Masterсard.



Стоимость годового обслуживания карты составляет 1 490 рублей. Процентная ставка по кредиту — от 21,9% годовых при кредитном лимите до 300 тыс. рублей. По карте предусмотрен льготный период кредитования до 55 дней, который распространяется на операции оплаты товаров и услуг.

Комиссия за снятие наличных денежных средств в собственных устройствах банка и других кредитных организаций составляет 2,9% плюс 290 рублей.

По карте предусмотрена бонусная программа Avios. За покупки по карте начисляются баллы, которые можно обменивать на премиальные билеты авиакомпании British Airways и авиакомпаний, входящих в альянс OneWorld, или использовать баллы для повышения класса обслуживания на борту самолета. Так, 1,25 балла начисляются за каждые 60 рублей, потраченные на любые повседневные покупки, 2,5 балла Avios — за каждые 60 рублей, которыми были оплачены услуги British Airways на официальном сайте авиакомпании.

«Кроме того, после совершения первой покупки по карте ее держателям будут начислены 3 тысячи приветственных баллов, а при тратах в течение первых трех месяцев после активации карты в размере 200 тысяч рублей в дополнение к баллам за регулярные покупки держателю начислят 3,5 тысячи промобаллов Avios», — уточняет эксперт по банковским картам Банки.ру Ирина Вязникова.

Также владельцам карты предоставляется бесплатная страховая программа от несчастного случая в путешествии и защита от непредвиденных трат в случае пропажи или порчи товаров.