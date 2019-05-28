Клиенты Росгосстрах Банка смогут пополнять счета и оплачивать кредиты через терминалы Транскапиталбанка (ТКБ). Об этом сообщается в пресс-релизе кредитной организации.

Комиссия при внесении наличных в счет погашения долга или пополнения счета в терминалах не взимается.

При внесении средств клиенту нужно будет указать номер счета или номер банковской карты и Ф. И. О. получателя. Денежные средства будут зачислены на следующий рабочий день. Максимальная сумма одного платежа составит 15 тыс. рублей, минимальная — 50 рублей.