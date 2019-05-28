Сборы страховой компании «Сбербанк страхование жизни» выросли за I квартал 2019 года на 17% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составили 37,5 млрд рублей. Об этом сообщается в пресс-релизе организации.

Сборы по накопительному страхованию жизни выросли на 84%, до 7,4 млрд рублей. Поступления по кредитному страхованию жизни составили 6,8 млрд рублей и увеличились на 21%. Объем сборов по инвестиционному страхованию жизни составил около 22 млрд рублей и остался примерно на уровне I квартала 2018 года, продемонстрировав рост на 1,5%.

Активы компании по состоянию на 31 марта 2019 года составили 391 млрд рублей, увеличившись на 55%. Страховые резервы на ту же дату составили 341 млрд рублей, рост — на 64%.

С начала 2019 года компания произвела более 23 тыс. выплат по страховым случаям на общую сумму 2,1 млрд рублей.