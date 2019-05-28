Российские фондовые индексы завершили торговую сессию вторника снижением, свидетельствуют данные Московской биржи.

Индекс Мосбиржи опустился на 0,88% и составил 2 609,78 пункта. Индекс РТС снизился на 1,32%, до отметки 1 271,15.

Бумаги Сбербанка подешевели на 1,19%, «Газпрома» — на 1,49%, «ЛУКОЙЛа» — на 2,3%, «АЛРОСы» — на 0,91%, Московской биржи — на 0,95%.



«Российский фондовый рынок во вторник чуть снизился. Здесь пока нет новых торговых идей, внешний фон тоже сглажен за счет вчерашнего отсутствия в торгах США. Индекс Мосбиржи сполз к 2 626 пунктам, но это вполне укладывается в рамки боковых колебаний 2 600—2 660 пунктов. Индекс РТС просел к 1 280 пунктам из-за смены настроений в валютной секции», — прокомментировала старший аналитик информационно-аналитического центра «Альпари» Анна Бодрова.

