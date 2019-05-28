«ДОМ.РФ» предложил использовать Единую информационную систему жилищного строительства (ЕИСЖС) для автоматизации процесса приема заявок на компенсацию ипотеки многодетным семьям. Об этом сообщил во вторник ТАСС представитель организации.

«Для взаимодействия с банками [по этому вопросу] «ДОМ.РФ» предложил использовать Единую информационную систему жилищного строительства. Это позволит автоматизировать процесс приема заявок и принятия решения по ним, чтобы многодетные семьи могли в короткие сроки получать поддержку государства», — рассказали в «ДОМ.РФ».

В случае принятия закона семьи с тремя и более детьми смогут обратиться в банк для получения компенсации. Банк будет направлять пакет документов семьи в «ДОМ.РФ». Последний будет перечислять сумму в банк на погашение части ипотечного кредита заемщика. Программой смогут воспользоваться и те многодетные семьи, у которых давно оформлен ипотечный кредит. Она будет распространяться на готовое и строящееся жилье.

По данным «ДОМ.РФ», экономия семьи за счет программы вместе с материнским капиталом и налоговым вычетом может составить более 1 млн рублей. В компании исходили из средней стоимости жилья в 2,74 млн рублей, за исключением Москвы, Московской области и Санкт-Петербурга, что составляет более 40% стоимости квартиры.