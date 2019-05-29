Для клиентов услуга push-уведомлений стоит столько же, сколько информирование через СМС, а некоторые банки предоставляют эту услугу бесплатно

Крупнейшие российские банки нашли альтернативу СМС-рассылкам — доля push-уведомлений при информировании клиентов о трансакциях уже достигает 15–30%, сообщает РБК .

Согласно исследованию РБК, наиболее высокая доля push-уведомлений от общего числа сообщений, которые банк рассылает своим клиентам, у Альфа-Банка — около 30%. У Райффайзенбанка соотношение push-уведомлений и СМС составляет 1 к 3. У банка «Открытие» доля push-уведомлений доходит до 25% (в среднем отправляет по 26 сообщений одному клиенту в месяц), а у Сбербанка — до 20% (абсолютные цифры банк не раскрывает). У МКБ — 15% (в месяц банк отправляет примерно по 15 уведомлений одному клиенту). Клиенты ВТБ, установившие мобильное приложение, чаще отдают предпочтение push-уведомлениям (конкретные показатели банк не назвал).

Согласно российскому законодательству банки должны информировать клиентов о задолженности и остатке лимита кредитования при совершении каждой операции по карте. Для этих целей в первую очередь используется рассылка СМС, однако примерно год-два назад банки начали активно внедрять альтернативный канал информирования — push-уведомления. Если после выбора push-уведомления по каким-то причинам у клиента не будет технической возможности получить его, ему придет резервное СМС.

Банки платят сотовым операторам за отправку каждого СМС. За последние несколько лет эта плата выросла примерно с 0,03 до 0,7–1 рубля за СМС, рассказали РБК два участника рынка. Всего в 2018 году банки потратили на рассылку СМС около 20 млрд рублей, оценила компания AC&M Consulting.

Для клиентов услуга push-уведомлений стоит столько же, сколько информирование через СМС (некоторые банки предоставляют эту услугу бесплатно). При этом рассылка сообщений через канал push обходится дешевле, сообщили сразу несколько представителей банков.

По словам аналитика AC&M Consulting Оксаны Панкратовой, полностью отказаться от СМС банки не смогут — для отправки push-уведомлений должны одновременно соблюдаться три условия: наличие смартфона, установленного на него приложения банка и подключение к Интернету. «На данный момент в России проникновение смартфонов составляет около 70%, и есть много мест, где не работает мобильный Интернет, поэтому канал push не дает 100-процентной гарантии доставки сообщения», — отметила Панкратова.