Суд в Вашингтоне во вторник опубликовал доказательную базу, которую использовало Министерство финансов США при принятии решения о введении санкций в отношении российского предпринимателя Олега Дерипаски.



«Приведенная в этом меморандуме информация и приобщенные к нему материалы дают основания полагать, что Олег Дерипаска действовал или намеревался действовать от лица или по указанию высокопоставленных чиновников правительства Российской Федерации, а также то, что он работает в энергетическом секторе российской экономики, поэтому должен быть внесен в санкционный список», — говорится в приобщенных к делу по иску бизнесмена материалах американского ведомства.

Также в качестве доказательств по этому делу Минфин приводит ссылки на материалы СМИ, в том числе статьи агентства Bloomberg, Forbes и ряда британских СМИ. Значительная часть меморандума, датированного 5 апреля 2018 года, остается засекреченной.

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6 апреля 2018 года Минфин США ввел санкции против Дерипаски и подконтрольных ему компаний, включая «Русал», «Базовый элемент», En+, «Русские машины», «Евросибэнерго» и «Группа ГАЗ». Находящимся в черном списке запрещен въезд в США, их активы в Соединенных Штатах замораживаются, а американским гражданам запрещено вести с ними бизнес. В случае с «Русалом», который экспортирует более 80% своей продукции, это означало бы практически остановку деятельности.

В январе 2019 года санкции с «Русала», En+ и «Евросибэнерго» были сняты, но это стоило Дерипаске контроля в предприятиях: в частности, его доля в холдинге En+ снизилась с 70% до 44,95%, в «Русале» он продолжил владеть напрямую лишь 0,01% акций, по которым не имеет права получать дивиденды. Сам предприниматель остался в санкционном списке.

15 марта Дерипаска подал иск в федеральный суд Вашингтона к Минфину США с требованием отменить введенные против него санкции. В иске отмечается, что из-за санкций состояние бизнесмена уменьшилось более чем на 7,5 млрд долларов.