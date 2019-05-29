Правительство России еще не приняло решение по параметрам передачи «дочки» «ВЭБ.РФ» — Связь-Банка — на баланс Промсвязьбанка, сообщил журналистам первый вице-премьер Антон Силуанов.

«Работаем, идет внутреннее обсуждение с ЦБ. Собирались один раз, сейчас готовимся продолжить этот диалог. Пока еще нет решения», — сказал он.

Ранее глава «ВЭБ.РФ» Игорь Шувалов заявлял журналистам, что параметры передачи «дочки» «ВЭБ.РФ» на баланс Промсвязьбанка должны быть определены на этой неделе.

В конце 2018 года «ВЭБ.РФ» предложил передать Связь-Банк на баланс Промсвязьбанка. Сейчас госкорпорация обсуждает с Минфином и ЦБ вопрос переоформления долга перед ЦБ на 212 млрд рублей, которые регулятор выделял ВЭБу с 2008 года в виде депозитов на санацию Связь-Банка и «Глобэкса» (в ноябре 2018 года Связь-Банк присоединил «Глобэкс»).

Промсвязьбанк санировался с декабря 2017 года через Фонд консолидации банковского сектора, созданный ЦБ РФ. Позднее банк перешел в собственность Росимущества и был определен в качестве опорного для операций по гособоронзаказу и крупным госконтрактам, его возглавил Петр Фрадков. Промсвязьбанку переходят кредиты предприятий из сферы ОПК, находящихся под санкциями.