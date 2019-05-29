Компания «Медиалогия» специально для Banki.ru составила медиарейтинг российских банков за апрель 2019 года.

Лидерами рейтинга по качественному показателю медиаиндекса в апреле стали Сбербанк, ВТБ и Альфа-Банк.

Сбербанк занял первую позицию благодаря следующим сообщениям СМИ:

- СМИ сообщали, что Сбербанк станет владельцем 46,5% интернет-бизнеса Rambler Group Александра Мамута. В рамках сделки структуры госбанка инвестируют в онлайн-активы до 11 млрд рублей и получат три места в совете директоров компании.

- Сбербанк опроверг слухи о масштабных ограничениях приема купюр в банкоматах. По сообщению пресс-службы, никаких масштабных отключений каких-либо номиналов в сети Сбербанка нет, а банкоматы надежно защищены. При этом Сбербанк регулярно проводит работы по модернизации устройств в соответствии с требованиями Банка России.

- Сбербанк зарегистрировал новый товарный знак «Сбер». Как следует из данных СПАРК, заявка была подана еще в октябре 2018 года, знак зарегистрирован 8 апреля.

ВТБ на втором месте. СМИ сообщали:

- ВТБ с 29 апреля снизил ставку по ипотеке с государственной поддержкой до 5% годовых для семей с детьми.

- Банк ВТБ подписал соглашение о сотрудничестве с Чеченской Республикой в сфере разработки и реализации значимых проектов внедрения современных банковских технологий.

- СМИ сообщали, что новыми собственниками московского клуба Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) «Динамо» станут ВТБ и Фонд поддержки национального спорта, культуры и образования бизнесмена Аркадия Ротенберга. Данное решение было принято на совете директоров команды.

Альфа-Банк на третьей позиции в медиарейтинге:

- СМИ сообщали, что «Яндекс» совместно с Альфа-Банком и Тинькофф Банком выпустит кобрендовые карты, позволяющие пользователям получать кешбэк на его сервисы.

- Совет директоров Альфа-Банка утвердил стратегию развития банка на 2019–2021 годы.