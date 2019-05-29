Госкомиссия по радиочастотам (ГКРЧ) 5 июня рассмотрит вопрос о выделении операторам частот в диапазоне 25–29,5 ГГц для тестирования сотовой связи пятого поколения (5G), следует из проекта повестки заочного заседания, с которой ознакомились «Известия» .

В случае положительного решения тесты 5G можно будет начать в конце лета, сказал один из собеседников «Известий». Связь 5G на частотах 25–29,5 ГГц позволит покрывать сверхскоростным Интернетом стадионы, торговые и бизнес-центры и прочие места массового скопления людей, объяснили эксперты. Но для глобального развертывания сетей пятого поколения в крупных городах их недостаточно, нужен другой диапазон — 3,4–3,8 ГГц, пока недоступный российским операторам.

Государственная программа «Цифровая экономика» предусматривает строительство 5G-сетей в российских городах-миллионниках в 2020 году. Покрытие всей России планируется к 2025 году. В феврале этого года в послании Федеральному собранию президент России Владимир Путин поручил в течение ближайших лет начать эксплуатацию сетей 5G в стране, а уже в этом году принять генеральную схему развития инфраструктуры цифровой экономики, включая сети телекоммуникаций, мощности по хранению и обработке данных.

Инвестиции в строительство сетей 5G в России в 2020–2027 годах могут составить 330–610 млрд рублей, посчитала ранее аудиторская компании PricewaterhouseCoopers (PwC). Вице-премьер Максим Акимов в ходе встречи с Владимиром Путиным в апреле прогнозировал инвестиции в 5G в размере 650 млрд рублей к 2030 году.

Сейчас первоочередной вопрос для развертывания в России сетей связи пятого поколения — расчистка частот для них, сказал «Известиям» официальный представитель Минкомсвязи Евгений Новиков. Этому вопросу будет посвящено еще не одно заседание ГКРЧ и множество совещаний самого разного уровня и состава участников, полагает он.

Проект решения ГКРЧ, с которым ознакомились «Известия», не предусматривает использования частот так называемого нижнего диапазона — 3,4–3,8 ГГц. Его участники рынка связи считают оптимальным для развертывания 5G. Без этих частот не построишь полноценную сеть пятого поколения: покрыть отдельные объекты или главные улицы города на высоких частотах еще можно, но сквозное покрытие в мегаполисе не обеспечить без 3,4–3,8 ГГц, указывают опрошенные «Известиями» аналитики и участники сотового рынка.

Источник в Минобороны сообщил «Известиям», что вопросы в области частот находятся в стадии обсуждения.