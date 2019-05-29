Программа лояльности «Спасибо от Сбербанка» и маркетплейс «Беру» (совместная площадка «Яндекса» и госбанка) дают участникам программы возможность списывать до 99% от стоимости покупок в интернет-магазине бонусами «Спасибо». Об этом говорится в сообщении кредитной организации.



«Возможность обменивать бонусы на практически полную сумму покупки распространяется на большинство категорий товаров, которые оплачиваются онлайн. Сегодня это около 200 тыс. видов товаров на «Беру». Обмен бонусов доступен для покупок любой стоимости по курсу «1 бонус — 1 рубль». При этом сумму оплаты за товар можно снизить до 1 рубля. Это значит, что, накопив достаточно бонусов «Спасибо», за 1 рубль можно купить как детское питание, так и дорогой смартфон», — уточняется в сообщении банка.

Воспользоваться новой опцией смогут жители любого региона страны, где работает сервис. Для этого в процессе оформления заказа нужно выбрать «Спасибо от Сбербанка» в качестве способа оплаты. Программа доступна при онлайн-оплате картой Сбербанка.