Рубль дешевеет к доллару и евро в начале валютных торгов среды, свидетельствуют данные Московской биржи.

Курс доллара расчетами «завтра» в начале валютных торгов в 10:00 мск повысился на 20 копеек по сравнению с уровнем предыдущего закрытия, курс евро вырос также на 20 копеек, следует из данных на сайте биржи. В 10:10 мск курс доллара составил 64,9 рубля (плюс 19 копеек), евро по сравнению с уровнем предыдущего закрытия подорожал на 14 копеек и составил 72,39 рубля.

Как комментировал перед открытием торгов аналитик «Алор Брокера» Алексей Антонов, во вторник рубль потерял полпроцента к «американцу» на фоне окончания налогового периода и наметившегося усиления доллара на мировой арене.

«Пока поводов для движения в сторону 64,1 не видно, так же как и нет причин для сильного обесценивания российской валюты. Ожидаем, что рубль сегодня будет колебаться вокруг отметки 64,5, быть может, с небольшой тенденций к ослаблению в первые часы торгов», — прогнозировал аналитик.

По словам заместителя руководителя информационно-аналитического центра «Альпари» Натальи Мильчаковой, в среду прогнозы по парам доллар/рубль и евро/рубль повышаются до 64—65,2 рубля за доллар и 72—73 рубля за евро.

«По итогам дня на Мосбирже доллар с расчетами «на завтра» подорожал до 64,7150 рубля (+26,75 копейки), а европейская валюта выросла до 72,2425 рубля (+13 копеек). Разница в динамике двух валют связана со снижением валютной пары EUR/USD на мировом рынке с 1,1190 до 1,1160. Утреннее снижение нефтяных котировок может спровоцировать продолжение ослабления рубля в начале сегодняшних торгов. Ожидаемый дневной диапазон для доллара США составляет 64,1—65,4 рубля, для европейской валюты — 71,5—73,0 рубля», — сообщил старший аналитик информационно-аналитического центра «Альпари» Вадим Иосуб.