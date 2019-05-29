Исполнение расходов на реализацию национальных проектов в апреле выросло в два раза — до 24% от запланированного бюджета, сообщил глава Счетной палаты Алексей Кудрин, выступая в Совете Федерации.



«Сегодня могу привести данные на 1 мая этого года — на реализации национальных проектов и комплексного плана [модернизации и расширения магистральной транспортной инфраструктуры] расходы исполнены в размере 411 миллиардов рублей, или 24% от показателя сводной [бюджетной] росписи этого года. Это примерно в два раза больше, чем было на 1 апреля, то есть за месяц что-то серьезно изменилось», — сказал Кудрин.

Счетная палата: средства на нацпроекты расходуются слишком медленно Стоимость реализации нацпроектов оценивается в 25,7 трлн рублей с 2019 до 2024 года.

Национальные проекты будут определять российскую экономическую и социальную политику на ближайшие шесть лет. Стоимость их реализации оценивается в 25,7 трлн рублей с 2019 до 2024 года. Из них 13,2 трлн возьмет на себя федеральный бюджет. За 4,9 трлн рублей, или 19%, расходов будут отвечать региональные власти. При этом в основном региональные полномочия будут обеспечены финансированием из федерального бюджета (порядка 95%).



Всего во исполнение майского указа президента от 2018 года были утверждены паспорта нацпроектов в 12 сферах (демография, культура, здравоохранение, образование, жилье и городская среда, экология, дороги, производительность труда и поддержка занятости, наука, цифровая экономика, малый и средний бизнес, международная кооперация и экспорт).

