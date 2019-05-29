Почти 300 уголовных дел возбуждено в России за прошлый год из-за отказов в пенсиях и ошибок с расчетом, сообщил в среду генпрокурор Юрий Чайка.



«В прошлом году в сферах пенсионного законодательства, здравоохранения, соблюдения социальных гарантий инвалидов были защищены права 42 тысяч человек. А к виновным должностным лицам применены строгие меры взыскания, 37 тысяч из них привлечены к дисциплинарной и административной ответственности, возбуждено 280 уголовных дел», — сказал Чайка на правительственном часе в Госдуме.

По его словам, одни из самых частых нарушений — это незаконное снижение размера пенсии, необоснованный отказ в выплате, занижение трудового стажа.

«Пресекались нарушения законодательства при признании граждан инвалидами, случаи уклонения от предоставления им льготных рецептов, санаторного лечения, технических средств реабилитации (например, инвалидные коляски. — Прим. ред.)», — отметил генпрокурор.

В домах для инвалидов, признал Чайка, «далеко не всегда соблюдаются законодательство об охране здоровья, санитарно-эпидемиологические нормы, правила пожарной безопасности».