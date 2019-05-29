Страховая компания «Югория» снизила базовую ставку тарифа по ОСАГО для автовладельцев девяти регионов. Среди них Татарстан, Мордовская и Чувашская республики, Ивановская, Калужская, Костромская, Самарская области, Хабаровский край и Ханты-Мансийский АО — Югра, сообщает пресс-служба страховщика.

«С 28 мая ставки в этих регионах снижены для ряда категорий водителей, в основном для владельцев легковых автомобилей категории «B», на 3—17%», — уточняется в сообщении.

Так, например, в Мордовии и Чувашии базовая ставка снижена с 4 942 до 4 118 рублей, в Калужской и Костромской областях — с 4 118 до 3 706 рублей, в Хабаровском крае — с 4 118 до 3 801 рубля и т. д.

Автовладельцы могут оформить полис ОСАГО c новой базовой ставкой во всех офисах «Югории», в агентской сети компании, а также полисы е-ОСАГО на официальном сайте компании.

Стоимость полиса ОСАГО рассчитывается на основе базовой ставки тарифа с учетом КБМ и других коэффициентов.

В текущем году в системе ОСАГО прошел ряд изменений. С 9 января ЦБ РФ расширил на 20% в обе стороны тарифный коридор, в рамках которого страховые компании устанавливают базовую ставку тарифа ОСАГО. Теперь ставка может быть от 2 746 до 4 942 рублей (ранее 3 432—4 118 рублей).

Были также изменены различные индивидуальные коэффициенты, влияющие на стоимость полиса. С 1 апреля вступили в силу изменения методики расчета скидки на ОСАГО за безаварийную езду. Теперь коэффициент «бонус-малус» начисляется раз в год — 1 апреля, и за время действия полиса он не меняется.

Результатом реформы является снижение средней премии по ОСАГО для опытных и безаварийных автомобилистов России.