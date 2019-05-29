СКБ-Банк обнародовал новый логотип и запустил креативную рекламную кампанию с участием звезд российских телесериалов. Обновление фирменного стиля СКБ-Банка будет происходить постепенно как в маркетинговых материалах, так и в оформлении офисов, сообщает пресс-служба кредитной организации.



На протяжении 15 лет логотип банка оставался неизменным: классический темно-зеленый цвет, заглавные буквы, стилизованный знак процентов (%) в графической части логотипа. «Прежний фирменный стиль перестал отражать суть банка, открытого к потребностям клиентов и предлагающего им оптимальные финансовые решения», — комментирует изменения фирменного стиля кредитной организации начальник управления рекламы и маркетинга СКБ-Банка Андрей Ермоленко.

В новом логотипе историческое название банка сохранилось, но визуальное воплощение преобразовано. В логотипе используются два цвета: зеленый и коралловый.

«Их сочетание символизирует преемственность и связь между классическим СКБ-Банком и молодым ДелоБанком: чуть больше года назад СКБ-Банк запустил онлайн-банк для предпринимателей ДелоБанк. Зеленый цвет стал свежее, а коралловый полностью воссоздан из фирменного стиля ДелоБанка», — уточняют в кредитной организации.



Вместе с новым фирменным стилем банка была разработана новая концепция с участием телевизионных звезд. Она построена на концепции «Оставайтесь при своем» и будет поддерживаться ТВ- и радиороликами, POS-материалами и серией OLV-роликов и web-баннеров. Ролики наполнены неожиданными сюжетами, острым юмором и знакомыми с детства считалками и шутками, говорят в банке. В роли главных героев кампании 2019—2020 годов выступили актеры Александра Бортич и Роман Попов.