Банк ДОМ.РФ предлагает оформить карту «Базовая» в категории Masterсard Standard и Visa Classic.

Обслуживание карты осуществляется бесплатно. Комиссия за снятие наличных в банкоматах и пунктах выдачи наличных банка — бесплатно. За снятие в банкоматах сторонних банков и ПВН — 1% от суммы, минимум 150 рублей.

По картам предусмотрено СМС-информирование стоимостью 50 рублей в месяц.

«Стоить отметить, что карта может быть как именной, так и моментальной», — уточняет эксперт по банковским картам Банки.ру Елена Хвостова.