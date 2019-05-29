Комитет Госдумы по финансовому рынку рекомендовал нижней палате парламента принять во втором чтении законопроект, регулирующий деятельность платежных агрегаторов как банковских платежных агентов. Планируется, что Госдума рассмотрит законопроект на заседании 18 июня, сообщает ТАСС.

Законопроектом устанавливаются обязанности платежного агрегатора по идентификации торгово-сервисных предприятий, участию в урегулировании спорных операций, обеспечению бесперебойности работы программно-технических средств, а также по соблюдению требований к защите информации при осуществлении перевода денежных средств. При участии платежного агрегатора в расчетах с торгово-сервисными предприятиями предусмотрена обязанность платежного агрегатора по использованию отдельного специального банковского счета.

Также предусматривается раскрытие ЦБ информации о поставщиках платежных приложений.

Для расширения доступности платежных сервисов на электронных торговых площадках для субъектов малого и среднего предпринимательства предусматривается возможность перевода электронных денежных средств с использованием корпоративных электронных кошельков между юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями.

Также в законопроект включены положения, предусматривающие возможность кодирования реквизитов перевода. Порядок приема к исполнению распоряжений клиентов с кодированием реквизитов перевода будет устанавливаться Банком России, а в части реквизитов перевода, необходимых для уплаты бюджетных платежей, платежей за государственные (муниципальные) услуги — Минфином России по согласованию с ЦБ.

Законопроект вводит обязательное подключение всех российских кредитных организаций к Системе быстрых платежей.

По словам директора департамента национальной платежной системы ЦБ Аллы Бакиной, ко второму чтению документа были уточнены определения платежного приложения и поставщиков платежных приложений, предусмотрено введение Банком России перечней поставщиков платежных приложений и платежных агрегаторов, а также публикация их на официальном сайте ЦБ.

Также законопроект был дополнен корреспондирующими поправками к законам о Центробанке, о банкротстве, к закону «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».