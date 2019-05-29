Целью Центробанка России при создании Системы быстрых платежей (СБП) не было отобрать бизнес у монополистов, сообщила глава управления развития и регулирования национальной платежной системы ЦБ Мария Красенкова. По ее словам, задачей регулятора было распространение безналичных платежей в тех сегментах, в которых они не используются активно.

«Нашей целью было не отобрать у кого-то бизнес. У нас была прикладная задача — распространение безналичных платежей в тех сегментах, в которых их нет, и обеспечение альтернативного инструмента расчетов в тех случаях, когда карты по каким-то причинам не работают», — сказала Красенкова.

Руководитель проекта СБП Национальной системы платежных карт (НСПК) Дмитрий Колесников добавил, что речь идет, например, о заведении денег на брокерские счета и оплате крупных покупок. Он также отметил, что СБП задумывалась как «дополнительная атака на кеш».

Напомним, ЦБ в феврале запустил СБП — конкурента системе переводов Сбербанка, позволяющую пользователям переводить деньги по номеру телефона. Сейчас в системе 14 банков, из них системно значимых семь.

Со Сбербанком до сих пор ведутся переговоры. Накануне «Коммерсант» писал, что Сбербанк хочет получать 1% от всех платежей, проходящих через него. При этом глава департамента национальной платежной системы ЦБ Алла Бакина позже сообщила, что регулятор никогда не обсуждал возможность индивидуальных условий для банков при подключении к СБП.