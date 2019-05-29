Банк «Левобережный» продлил до 1 сентября 2019 года выдачу кредита для малого и среднего бизнеса «Фонд для бизнеса». Об этом сообщается в пресс-релизе кредитной организации.

«Фонд для бизнеса» предоставляет возможность получить кредит от 500 тыс. до 5 млн рублей предприятиям со средней годовой выручкой до 400 млн рублей по данным официальной отчетности и зарегистрированным на территории Новосибирска и Новосибирской области. При этом 50% от суммы кредита обеспечивается поручительством фонда, остальная часть кредита выдается без залога. Ставка по кредиту — 12,5% годовых.

Полученные средства могут быть использованы в инвестиционных целях или для пополнения оборотных средств. В первом случае срок кредита — до 60 месяцев, во втором — до 48 месяцев.