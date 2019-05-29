Выбор лауреатов премии происходит посредством заочного голосования членов экспертного совета. В него входят представители делового сообщества, бизнес-среды, а также политические и общественные деятели.

Итоги подводятся на основании ранжированных списков, предоставляемых рейтинговым агентством «Эксперт» и аналитической системой «Медиалогия», а также на основании поданных заявок. В этом году оргкомитет премии принял 60 заявок.

По версии редакции Anews, в номинации «Бизнес» лауреатом названа основательница и генеральный директор онлайн-магазина Wildberries Татьяна Бакальчук, ставшая второй женщиной-миллиардером в истории России. Помимо этого, были названы «Персоны года»: в номинации «Спорт» — главный тренер футбольной команды «Зенит» Сергей Семак и в номинации «Культура» — режиссер театра и кино, художественный руководитель «Гоголь-центра» Кирилл Серебренников.

Победителем в номинации «Лучшие в России: Компания года — 2018» среди банков стал Альфа-Банк, среди страховщиков — ВСК. «Проектом года — 2018» объявлен «Капитал Лайф Страхование Жизни», который назван победителем среди онлайн-сервисов в страховании жизни; среди образовательных программ в сфере финансов награду получила «Академия управления финансами и инвестициями».

Вручение премии состоялось в центре Москвы, в Октябрьском зале московского Дома союзов — бывшей усадьбе князя Василия Долгорукова-Крымского. Перед началом церемонии награждения гости собрались в приветственной зоне — общались с коллегами, обменивались контактами, фотографировались.