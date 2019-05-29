Минфин 29 мая разместил два выпуска облигаций федерального займа на общую сумму 45,5 млрд рублей. Об этом говорится в информационных сообщениях, опубликованных на сайте Минфина по результатам аукциона.

Первый выпуск — № 26209RMFS с датой погашения 20 июля 2022 года — был размещен в объеме 17,6 млрд рублей. Спрос на облигации составил 70,6 млрд рублей. Доходность по цене отсечения составила 7,65% годовых, средневзвешенная — также 7,65%.

Спрос на второй выпуск облигаций — № 26225RMFS с датой погашения 10 мая 2034 года — составил 37,8 млрд рублей. Размещены ценные бумаги в объеме 27,9 млрд рублей. Доходность по цене отсечения составила 8,2% годовых, средневзвешенная доходность — 8,19% годовых.