В этом году сервисы Сбербанка претерпят ряд изменений, сообщил первый зампред правления Сбербанка Лев Хасис в интервью Forbes.

«В этом году наши банковские приложения станут очень сильно отличаться от сегодняшних. Станут еще полезнее и привлекательнее», — сказал он.

По словам Хасиса, перед Сбербанком стоит задача создавать такие сервисы, чтобы постоянно опережать конкурентов.

«Мы находимся на очень конкурентном рынке, надо каждый день создавать какие-то продукты. Наша задача — создавать такие сервисы, чтобы опережать конкурентов», — отметил он.