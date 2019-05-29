Хоум Кредит Банк планирует предложить новые сервисы магазинам, которые выступают торговыми партнерами банка, сообщил зампред кредитной организации Александр Антоненко на OFFICEPARTY в Банки.ру.

«Наша основная деятельность — это шопинг. А он интересен не только клиентам, банку, но и малому бизнесу, потому что мы поддерживаем этот шопинг. Мы уже сейчас, продвигая потребкредиты, сотрудничаем со 100 тысячами торговых точек. Но мы осознаем, что интересы этих магазинов, этих партнеров лежат и за рамками этого продукта. Мы сейчас готовим определенные для них предложения, которые в будущем озвучим», — заявил топ-менеджер на OFFICEPARTY в офисе Банки.ру.

Согласно отчетности на 1 апреля 2019 года, корпоративный кредитный портфель Хоум Кредит Банка составлял 6,68 млрд рублей, что в 30 раз меньше розничного портфеля. На ту же дату объем ссуд, выданных населению, превышал 201 млрд рублей.

OFFICEPARTY — это формат встреч в офисе Банки.ру, который предполагает неформальное общение топ-менеджеров банков с их клиентами, а также с форумчанами и журналистами холдинга. Как прошло OFFICEPARTY, можно посмотреть на нашем YouTube-канале .

