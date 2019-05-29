Почта России запустит в 2019 году в своем мобильном приложении функцию ответа на письма, которые поступили от государственных учреждений. Об этом в кулуарах Startup Village — 2019 сказал советник генерального директора Почты России, руководитель компании «Почтовые технологии» (дочерняя компания Почты России, является технологическим центром компетенций) Владимир Урбанский.

«Мы планируем в 2019 году делать акцент в том числе на развитие сервисов для физических лиц, здесь основное — развитие мобильного приложения. Мы в этом году сделаем очень полезный сервис для пользователей — сейчас уже возможно получать заказные письма от «государства» в электронном виде. Но в 2019 году мы запустим возможность еще их читать и отвечать [отправлять] в мобильном приложении», — сказал он.

По словам Урбанского, эта функция нужна для того, чтобы, например, люди без выезда в ГИБДД могли оспорить выписанный им штраф. «Это открывает огромные возможности для роста. Сейчас, например, оспорить штраф можно двумя методами — написать в отделении ГИБДД заявление или ответить на штраф письмом в отделении Почты России. Иных вариантов нет, такой функции нет на «Госуслугах», например», — пояснил он, уточнив, что пилотный запуск функции запланирован уже в сентябре.

Почта России планирует инвестировать в цифровизацию компании не менее 40 млрд рублей в ближайшие пять лет, на цифровизацию продуктов и услуг будет направлено 10—15 млрд рублей.