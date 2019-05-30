Осужденный за участие в убийстве первого зампреда ЦБ Андрея Козлова Богдан Погоржевский, сменивший имя после выхода из колонии, арестован по обвинению в финансовых махинациях, сообщает РБК. По данным СМИ, его арест связан с расследованием центрального аппарата СКР о выводе 800 млн рублей из челябинского банка «Резерв».

Басманный суд Москвы 24 мая отправил под арест Илью Раевского, которого подозревают в похищении и растрате денежных средств в особо крупном размере (ч. 4 ст. 160 УК РФ). Ранее Илья Раевский был известен под другой фамилией. «До 2015 года он был Погоржевским Богданом Григорьевичем, который был осужден на шесть лет колонии за участие в убийстве первого заместителя председателя Центрального банка России, а затем получил паспорт на имя Раевского Ильи Самуиловича», — рассказал изданию собеседник, близкий к ФСБ.

Эта информация подтверждается данными источника в Главном управлении МВД по Московской области, который рассказал, что дата и место рождения Погоржевского значатся и в документах Раевского. Кроме того, по данным областного управления полиции, в августе 2015 года на Погоржевского был зарегистрирован автомобиль Mercedes Bens 4 Matic. Такая же машина и с тем же госномером позже была зарегистрирована на Илью Раевского.

Источники издания говорят, что арест Раевского связан с расследованием центрального аппарата СКР о выводе 800 млн рублей из челябинского банка «Резерв». За два дня до ареста Раевского Басманный суд избрал меру пресечения в виде заключения под стражу для бывшего председателя правления «Резерва» Константина Базанова, также обвиняемого по ч. 4 ст. 160 УК. Как уточнял «Коммерсант», следствие считает, что банкир способствовал выводу сотен миллионов рублей путем их необоснованного замещения векселями и выдачи невозвратных кредитов. В суде Базанов вину не признал, а его защита заявила, что финансиста «подставили», поскольку он не влиял на финансовую политику банка, а выполнял указания своего руководства.



Лицензия у банка «Резерв» была отозвана в августе 2017 года. Перед этим ЦБ выявил в банке операции, направленные на вывод активов. В 2017 году у банка сменились собственники — екатеринбургский банкир Александр Иванов продал его группе инвесторов из Москвы, в числе которых были несколько бывших совладельцев банка «Премьер Кредит». По словам одного из знакомых Погоржевского, после выхода из колонии «он имел отношение к деятельности банка «Премьер Кредит» (лицензия у него была отозвана летом 2017 года).

В декабре 2017 года Банк России направил в МВД и СКР заявление по факту мошенничества сотрудников «Резерва», которое выразилось в замещении наличных банка обесцененными векселями и выдаче необеспеченных кредитов физическим лицам.

Первый зампред Центробанка Андрей Козлов и его водитель были застрелены в Москве в сентябре 2006 года после футбольного матча сотрудников ЦБ. В 2008 году заказчиком убийства Козлова признали Алексея Френкеля, которому назначили наказание в виде 19 лет колонии строгого режима. Предполагаемых посредников Лиану Аскерову и Бориса Шафрая суд приговорил к 13 и 14 годам заключения. Исполнителей преступления — Алексея Половинкина и Максима Прогляду суд приговорил к пожизненному заключению и 24 годам колонии соответственно. Наименьшее наказание — шесть лет колонии строгого режима получил Богдан Погоржевский — единственный, кто согласился сотрудничать со следствием.