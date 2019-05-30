Президент России Владимир Путин подписал закон, устанавливающий нижний предел суммы неудовлетворения требований кредиторов, при котором ЦБ обязан отозвать у банка лицензию (сейчас такая сумма привязана к МРОТ). Соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации. Документ также регламентирует порядок передачи в казну РФ акций Связь-Банка.



Действующей редакцией закона «О банках и банковской деятельности» установлено, что в случае неудовлетворения требований кредиторов по денежным обязательствам и неуплаты обязательных платежей Банк России должен отозвать у кредитной организации лицензию на осуществление банковских операций. При этом размер таких требований в совокупности должен составлять не менее тысячекратного минимального размера оплаты труда (МРОТ), то есть не менее 100 тыс. рублей.



В то же время уже принят и действует закон, согласно которому применение МРОТ для целей, не связанных с трудовыми отношениями, не допускается. Так, МРОТ не должен применяться для исчисления налогов, сборов, штрафов и других платежей.

Закон также наделяет Кабмин правом в 2019 году принять в казну от госкорпорации «ВЭБ.РФ» принадлежащие ей акции Связь-Банка, определять своим решением количество, вид, номинальную стоимость этих акций, а также правом внести эти акции в уставный капитал Промсвязьбанка.