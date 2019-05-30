Собственников жилья, сдаваемого в краткосрочную аренду (на срок до 30 дней), могут обязать получать идентификаторы. Это предложение Минэкономразвития сформулировало в рамках инициативы по законодательному регулированию рынка туристического жилья, рассказал источник газеты «Коммерсант» в министерстве.

«Номер будет выдаваться для каждого собственника либо для каждого жилого помещения. Пока не определен и орган, который займется выдачей идентификаторов», — добавляет он. По словам собеседника издания, идентификатор должен будет обязательно указываться во всех объявлениях на публичных площадках, где размещается информация о сдаваемом жилье. «При его отсутствии собственник и площадка-агрегатор могут быть оштрафованы», — уточнил он.

Возможность появления закона о туристическом жилье обсуждается с марта 2019 года. Первоначально с инициативой выступила «Опора России». В организации объясняли, что в некоторых регионах сдаваемое в краткосрочную аренду жилье формирует половину всего объема средств размещения туристов. Выводы «Опоры» основывались на данных Краснодарского края: в 2018 году регион посетили 17 млн человек, но в коллективных средствах размещения переночевали 6,62 млн. В Booking.com представлено 6,9 тыс. краснодарских объектов размещения, хотя суммарно в крае работают 4,6 тыс. гостиниц. Источник газеты в МЭР указывает, что речь пойдет скорее не об отдельном законе, а о поправках к существующему ФЗ-132 об основах туристской деятельности. Работа будет вестись совместно с Минфином, ФНС, Росреестром и МВД, где на запросы «Коммерсанта» не ответили. К концу июня Минэкономики будет готово отправить заинтересованным министерствам и ведомствам первую версию законопроекта, пояснил собеседник издания.

Заместитель гендиректора по правовым вопросам национальной юридической службы «Амулекс» Юлия Галуева объясняет, что сейчас никто не может запретить собственнику сдавать недвижимость в аренду, но полученная прибыль подлежит налогообложению. Если это требование игнорируется, владелец теоретически может быть привлечен к ответственности и оштрафован. Но на практике такой контроль осуществляется редко. Галуева считает, что предложение МЭР не решит полностью проблему: «Это интересно тем, кто хочет иметь регулярный приток туристов с подтвержденной репутацией в их аккаунтах в Airbnb».

Источник «Коммерсанта» в МЭР указывает, что ключевая задача — обелить рынок краткосрочной аренды и подсчитать объем жилья, где останавливаются туристы. «По аналогичному принципу этот сегмент регулируется, например, во Франции, Испании и Германии», — отмечает он. Озвученная ранее «Опорой России» необходимость регулирования рынка туристического жилья мотивировалась тем, что владельцы квартир не платят налоги: эта нездоровая конкуренция беспокоит отельеров. Но CEO Ostrovok.ru Феликс Шпильман поясняет, что сервис работает с юрлицами и индивидуальными предпринимателями, которые и так должны отчитываться перед налоговиками. Другой собеседник газеты на туристическом рынке указывает, что некоторые платформы сотрудничают с физическими лицами.



Гендиректор «Суточно.ру» Юрий Кузнецов считает, что с проблемами столкнутся именно небольшие игроки: «Многие арендодатели откажутся регистрировать все объекты, им выгоднее зарегистрировать только один, а другие предлагать при личной беседе с потенциальным гостем». На этом фоне, по его мнению, база объектов небольших сервисов резко сократится: они будут вынуждены закрыться. Актуальной эта проблема может стать для Крыма, где сервис Airbnb не представлен, а Booking.com работает ограниченно. «Принятие такого закона в ближайшие несколько месяцев убьет внутренний туризм в России, — уверен Юрий Кузнецов. — Чтобы приучить арендодателей платить налоги, нужно минимум три года».