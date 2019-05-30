Отказаться от статуса самозанятого и перестать быть плательщиком налога на профессиональный доход можно через приложение «Мой налог», рассказал РБК замруководителя Федеральной налоговой службы (ФНС) Даниил Егоров.



Для отказа от статуса плательщика налога на профессиональный доход пользователь приложения должен нажать на кнопку «Сняться с учета». Далее необходимо выбрать одну из трех причин: «Я больше не занимаюсь такой деятельностью», «Мне сложно работать с этим приложением», «Я стал госслужащим» — и подтвердить свое решение. Снятие с учета произойдет автоматически, рассказал Егоров.

Нежелание регистрироваться в налоговой стало главной причиной сокрытия доходов, озвучивала результаты опроса самозанятых ФНС.



Многие фрилансеры скрывают свои доходы и официально не регистрируются из-за опасений раскрыть свою деятельность государству и что впоследствии с них спросят, отметил член президиума «Опоры России» Юрий Савелов. Но оставаясь в тени, самозанятые рискуют столкнуться с серьезным наказанием, подчеркивает Савелов. «Многих самозанятых в тени, например, тех, кто сдает квартиры, подрабатывает таксистом и не платит налоги, легко вычислить и оштрафовать. Им может грозить даже уголовная ответственности в зависимости от размера доходов», — предупредил Савелов.

Специальный налоговый режим для самозанятых сейчас действует в Москве, Московской и Калужской областях и Татарстане. Зарегистрироваться в статусе самозанятого могут специалисты без работодателя и наемных работников с доходом до 2,4 млн рублей в год (не более 200 тыс. рублей в месяц).



Самозанятые платят налог по льготной ставке 4% за услуги физлицам и 6% за услуги юрлицам через приложение «Мой налог». Им предоставляется налоговый вычет в размере 10 тыс. рублей. Можно совмещать такую деятельность с работой по трудовому договору. Стать самозанятым, чтобы платить налог по меньшей ставке, также могут ИП без наемных работников.

С начала года в качестве самозанятых добровольно зарегистрировались и платят налог 90 тыс. граждан. Каждый пятый из них работает таксистом, 7% сдают квартиры, 5% — консультантами, 3% — репетиторами.



На всю страну льготный режим может распространиться уже в 2020 году, говорил первый вице-премьер и министр финансов Антон Силуанов.