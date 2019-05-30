Сбербанк приостановил планы по работе с криптовалютой, сообщил журналистам вице-президент Сбербанка Андрей Шеметов на пресс-конференции.

По его словам, это произошло из-за негативного отношения ЦБ РФ к данному продукту.

«По поводу криптовалюты мы ждали законодательства, которое позволяет торговать криптовалютой. Так как на текущий момент регулятор смотрит негативно, мы решили приостановить этот план по криптовалюте», — пояснил он.

В конце 2017 года руководитель Sberbank CIB Игорь Буланцев говорил, что дочерний банк Сбербанка в Швейцарии работает над возможностью открытия счетов в криптовалюте.