Банк России может снизить ключевую ставку уже в II—III квартале текущего года, заявила глава ЦБ Эльвира Набиуллина, выступая с годовым докладом в Госдуме. Она подтвердила сигнал о будущей динамике ключевой ставки, который был озвучен на прошлом заседании совета директоров 26 апреля.



«Мы считаем возможным вернуться к понижению ставки во втором-третьем квартале», — сказала Набиуллина, добавив, что проинфляционные факторы, которые требовали вмешательства ЦБ, себя исчерпали.

Следующее заседание совета директоров Банка России по денежно-кредитной политике намечено на 14 июня. Оно будет опорным, по итогам заседания состоится брифинг председателя ЦБ Эльвиры Набиуллиной.

Напомним, Банк России два раза за прошлый год повышал ключевую ставку — в сентябре, что стало первым повышением с декабря 2014-го, и в декабре, оба раза — на 0,25 процентного пункта. На последующих заседаниях совет директоров ЦБ сохранял ставку на уровне 7,75%.

