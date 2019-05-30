Стоимость чистых активов (СЧА) паевых инвестиционных фондов (ПИФов), ориентированных на работу с гражданами, увеличилась в I квартале 2019 года на 0,4% и составила 758,3 млрд рублей. Об этом свидетельствует отчетность фондов, опубликованная на сайте регулятора.



«Основной объем ПИФов для неквалифицированных инвесторов приходится на закрытые ПИФы (56,7% от совокупной СЧА) и открытые ПИФы (41,9%). Доля биржевых ПИФов за квартал увеличилась с 0,1% до 0,5%. В начале 2019 года на рынке торговалось два биржевых ПИФа, в течение I квартала их количество увеличилось на четыре. Совокупный объем биржевых ПИФов составил 3,8 млрд рублей. СЧА открытых и биржевых ПИФов, которые ориентированы в первую очередь на работу с физическими лицами, увеличилась за I квартал на 3 млрд рублей (+1%) и 2,7 млрд рублей (в 3,7 раза) соответственно. В свою очередь СЧА закрытых и интервальных ПИФов сократилась на 3,9 млрд рублей (-0,7%) и 0,2 млрд рублей (-2,9%) соответственно», — говорится в пресс-релизе.

В то же время, несмотря на сокращение СЧА закрытых и интервальных ПИФов по итогам I квартала, их доходность была положительной, а сокращение СЧА связано с закрытием ряда ПИФов (в I квартале закрылось 20 ПИФ, а открылось — семь), уточняет регулятор.

Количество владельцев паев ПИФов увеличилось на 12,9 тыс. за счет роста клиентов открытых ПИФов (+9 тыс. до 579,9 тыс. владельцев) и биржевых ПИФов (+4,9 тыс. до 8,1 тыс. владельцев).

Общее количество фондов для неквалифицированных инвесторов по итогам I квартала составляло 506, в том числе закрытых ПИФов — 229, открытых ПИФов — 260, интервальных ПИФов — 11, биржевых ПИФов — шесть.