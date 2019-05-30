Уральский Банк Реконструкции и Развития скорректировал условия по потребительским кредитам.

Получить кредитные средства по продукту «Без справок» можно по ставке от 17,9% (ранее от 16,9%) годовых, максимальная ставка составляет 25% годовых. Сумма финансирования — 50—200 тыс. рублей на срок три — семь лет. Для оформления потребуется только паспорт. Кредит выдается на банковскую карту.

Для тех, кто нуждается в более крупных займах, банк реализует кредитную программу «Открытый», где процентная ставка зависит от желаемой суммы финансирования: 50—100 тыс. рублей доступны по ставке 25% годовых; 100—300 тыс. рублей — 24%; от 300 тыс. до 1 млн рублей — 19,9% годовых; 1—1,5 млн рублей — 16,9—19%; 1,5—3 млн рублей — 11,9% годовых. Срок кредитования — три — семь лет. Для оформления потребуются паспорт и документ, подтверждающий доход заемщика.

Программа «Наличными» дает возможность получить денежные средства до 200 тыс. рублей без подтверждения дохода с минимальной ставкой 18,9% годовых или до 3 млн рублей с минимальной ставкой 12,9% годовых при предоставлении документов, подтверждающих доход.

«Данные программы доступны как для молодых заемщиков, так и для взрослых. Возраст, с которого банк согласен кредитовать, — 19 лет на момент оформления заявки и 75 лет на момент погашения, при этом установлен невысокий порог трудового стажа на последнем месте работы — от трех месяцев. Кредит могут получить не только работники по найму, но и лица, занимающиеся предпринимательской деятельностью, для них требуется срок ведения деятельности от 12 месяцев», — уточняет эксперт по кредитным продуктам Банки.ру Ольга Жидкова.