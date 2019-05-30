На программы поддержки спроса на автомобили в 2019 году было заложено более 10 млрд рублей, но деньги уже закончились

Минпромторг просит выделить около 10 млрд рублей на продолжение льготного автокредитования и автолизинга, рассказали «Ведомостям» федеральный чиновник и два человека, знакомых с чиновниками ведомства.

По информации одного из собеседников издания, из общей суммы примерно 5—6 млрд рублей нужно на кредитование, 4—5 млрд — на лизинг; по данным другого, нужно 6 млрд и 4 млрд рублей соответственно. При этом возможными источниками финансирования они называют перераспределение средств бюджетных статей, резервный фонд правительства и поступления от уплаты утилизационного сбора на автомобили.

Газета напоминает, что для поддержки спроса на легковые и легкие коммерческие автомобили в 2019 году чиновники запустили программы льготного автокредитования и автолизинга, а также программу субсидирования закупок газомоторной техники, заложив на них в федеральном бюджете более 10 млрд рублей — вдвое меньше, чем годом ранее (без учета выплат по кредитам, выданным в предыдущие годы), и эти деньги закончились уже в мае. Программа поддержки спроса на газомоторную технику формально и не начиналась, так как до сих пор нет соответствующего постановления правительства, поэтому все продажи машин идут в расчете на будущую компенсацию из бюджета.



По данным источника «Ведомостей», Минпромторг пока не определился, сколько требуется для дальнейшей поддержки спроса на газомоторную технику, а по оценке представителя КамАЗа (предприятие выпускает такие автомобили наряду с группой «ГАЗ» и «АвтоВАЗом»), на программу в текущем году нужно еще около 3 млрд рублей.

