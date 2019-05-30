Инвестиции зарубежных стран в развитие технологий на основе искусственного интеллекта составляют от 1 млрд до 10 млрд долларов в год. Об этом заявил глава Сбербанка Герман Греф на совещании во вопросам развития технологий в области искусственного интеллекта (ИИ), представляя президенту на утверждение национальную стратегию развития искусственного интеллекта.

«Искусственный интеллект — это большие инвестиции, к сожалению. Если посмотреть на национальные стратегии, то каждая страна фактически приняла решение об инвестициях в год не менее одного миллиарда долларов. Некоторые страны инвестируют темпом от пяти миллиардов до десяти миллиардов долларов из государственного бюджета в год в эту технологию», — сказал он.

Размера инвестиций, которые потребуются на реализацию стратегии в России, он не назвал.

Как сообщалось ранее, планы по развитию искусственного интеллекта в России будут выделены в отдельный федеральный проект в рамках национального проекта «Цифровая экономика», в связи с чем также предусмотрено перераспределение бюджетного финансирования.

Греф также попросил президента РФ Владимира Путина утвердить национальную стратегию развития искусственного интеллекта и присвоить Москве статус экспериментальной площадки.



«Два ключевых решения выносятся вам на рассмотрение: мы просим вас утвердить национальную стратегию развития искусственного интеллекта вашим решением, создать соответствующий координационный орган и поручить правительству РФ утвердить дорожную карту развития искусственного интеллекта», — сказал Греф.

«Нам необходимы экспериментальные площадки. <...> Мы бы просили вас посмотреть, подумать над специальным статусом для субъекта федерации, для Москвы. Чтобы в Москве можно было экспериментировать с применением искусственного интеллекта», — добавил он.