Финансирование федерального проекта по искусственному интеллекту в случае его утверждения может составить около 90 млрд рублей в течение шести лет. Сам проект будет разработан не позднее октября 2019 года, заявил вице-премьер РФ Максим Акимов на совещании у президента РФ Владимира Путина по развитию технологий в области искусственного интеллекта.

«Какие мероприятия может включать этот план с общим финансированием, по нашей оценке, в шестилетнем горизонте до 90 млрд рублей? В первую очередь это поддержка исследований в области алгоритмов и математических методов, включая поддержку лидирующих исследовательских центров. Необходимо создавать благоприятную почву для развития и тиражирования технологий, субсидировать пилотные внедрения, потому что это риск, поделиться с которым, наверное, частные компании должны и могут с публичными образованиями», — пояснил он.

Таким образом, подтвердил вице-премьер, правительство «выделит ведущим компаниям ресурсы для создания прототипов применения искусственного интеллекта, создав основу для будущих внедрений».

«Мы не предлагаем останавливать работу по всем иным направлениям технологической повестки нацпроекта «Цифровая экономика». Оперативно сформируем дополнительный федеральный проект и планируем это сделать не позднее октября 2019 года», — добавил Акимов.

Планы развития искусственного интеллекта в России будут выделены в отдельный федеральный проект в рамках национального проекта «Цифровая экономика», в связи с чем также предусмотрено перераспределение бюджетного финансирования. Об этом говорится в материалах к совещанию президента РФ Владимира Путина по развитию технологий и искусственного интеллекта.