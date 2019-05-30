Объем средств, аккумулированных в Фонде защиты прав граждан — участников долевого строительства за счет взносов застройщиков, на сегодня достиг 22 млрд рублей. Об этом сообщил заместитель генерального директора фонда Алексей Ниденс на парламентских слушаниях в Госдуме на тему «Реформирование системы долевого строительства: приоритетные задачи на 2019 год».

«Сгенерировано на сегодня в фонде порядка 22 миллиардов рублей. С одной стороны, это цифра значительная. С другой — накопленные проблемы превышают те объемы, которые фонд на сегодня смог аккумулировать», — сказал Ниденс.

Он добавил, что начиная с декабря прошлого года отчисления в фонд идут по всем договорам долевого участия. Ниденс напомнил, что размер взноса составляет 1,2% от цены договора долевого участия.

Публично-правовая компания «Фонд защиты прав граждан — участников долевого строительства» создана в 2017 году. Застройщики, привлекающие средства граждан, перечисляют по 1,2% стоимости договора участия в долевом строительстве. Средства могут быть использованы при банкротстве застройщика для завершения строительства объектов или для выплаты компенсаций в случае, если объект был застрахован фондом. Также по решению правительства фонд может осуществлять достройку объектов, по которым отчисления не производились.