Риском для финансового сектора может стать возникновение «кредитной спирали», когда рост ипотечного кредитования выступает фактором роста цен на жилую недвижимость, а рост цен на недвижимость — фактором дальнейшего роста кредитования. На это в своем «Обзоре финансовой стабильности за IV квартал 2018 — I квартал 2019 годов» указывает Банк России.

«На самом деле, все залоговые кредиты, ипотечные, несут проблему, что с ростом объемов такого кредитования достаточно часто растет стоимость залогов. В строительстве это типичные вещи. Если у вас строительство не успевает и предложение не успевает за ростом кредитования при очень быстром росте кредитования, то у вас стоимость залога начинает быстро расти, и кредиты начинают выглядеть каждый по отдельности более защищенным в связи с более высокой стоимостью залога», — пояснила журналистам первый зампред ЦБ Ксения Юдаева.

Она подчеркнула, что пока Банк России такой проблемы не видит. Согласно обзору регулятора, в 2018 году рост цен на жилую недвижимость на первичном рынке в России составил 8,7%, на вторичном рынке — 4,9%. Это сопоставимо с ростом заработных плат населения (9,9% за 2018 год), говорится в документе.