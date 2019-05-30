Российские фондовые индексы завершили торговую сессию четверга ростом, свидетельствуют данные Московской биржи.

Индекс Мосбиржи поднялся на 0,7% и составил 2 659,52 пункта. Индекс РТС подрос на 0,83%, до отметки 1 286,52.

Бумаги Сбербанка подешевели на 0,28%, «ЛУКОЙЛа» — на 0,19%, «АЛРОСы» — на 0,3%, «Газпрома» — подорожали на 2,88%, Московской биржи — на 0,53%. Кроме того, «Газпром» на фоне продолжающегося роста акций перегнал по капитализации Сбербанк: 5,045 трлн рублей у нефтяной компании против 5,024 трлн у банка.

«Сегодня на рынке преобладают покупатели. Внешний фон более-менее стабилизировался, плохих новостей не поступало — и инвесторы вернулись к плавным приобретениям. Индекс Мосбиржи выглядит нейтрально около 2 658 пунктов, но не факт, что в пятницу ему удастся дотянуться до 2 675 пунктов. Фактор финала недели и все-таки довольно облачного геополитического горизонта может заставить рынок фиксировать прибыль. Индекс РТС вернулся в область 1 290 пунктов и способен протестировать 1 300 пунктов вновь», — прокомментировала старший аналитик информационно-аналитического центра «Альпари» Анна Бодрова.