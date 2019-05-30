Новый интернет-портал Росстата будет запущен 24 июня 2019 года, сообщил глава ведомства Павел Малков в ходе выступления на семинаре в Высшей школе экономики.

«Сейчас портал проходит тестирование в закрытой форме, мы его дорабатываем в связи с поступающими замечаниями. Мы откроем его для всех на презентации 24 июня», — отметил он.

Ранее сообщалось, что обновленный портал будет доступен для широкого круга пользователей уже в середине мая. Пилотную закрытую версию запустили 1 мая для ограниченного числа ключевых пользователей, пояснял заместитель руководителя Росстата Сергей Егоренко. Предполагается, что новый интернет-ресурс станет более адаптированным для различных категорий пользователей.